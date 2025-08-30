DOMOTOの堂本光一が11日、都内で行われたミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』の製作発表記者会見に登壇。チャーリー役の子役たちの受け答えに感心を見せた。【集合写真】大好評で再演！堂本光一ら『チャリチョコ』出演者たちこの日は、本作のチャーリー・バゲット役を新たにトリプルキャストで務める、小金輝久、瀧上颯太、古正悠希也も出席。この日の前日には、初顔合わせと初稽古が行われたと言い、演出のウォーリ