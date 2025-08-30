俳優の小栗旬が、15日から放送される電力小売サービス「Looop でんき」新CM「電気代を気にする人シリーズ『居間』」篇に登場。冷静なツッコミから繰り広げられるシュールな世界観に注目だ。【動画】自然体が光る!小栗旬のメイキング映像も公開新CMでは電気代を気にする人シリーズと題し、日常の“電気代へのモヤモヤ”をシュールに表現。壮大な音楽と裏腹に、小栗の鋭いツッコミがギャップのコミカルなCMに仕上がっている。