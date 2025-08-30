4人組ボーカルグループ「GReeeeN」（現GRe4NBOYZ）のツアーダンサーなどにも参加するダンサーで振付師の佐藤侑愛（32）が結婚したことを11日、自身のSNSで発表した。佐藤は自身のXで「ご報告」として「私ごとではありますがこの度、結婚いたしました」と報告した。「大切な人とこれからの人生共に歩んでいけることを心から幸せに思います」と伝えた。また「日頃から支えてくださる大切な皆さまへの感謝を忘れずこれからも