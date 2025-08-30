指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の結成6周年記念ライブを収めた音楽映像作品『≠ME 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT』が、12日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」で自己最高初週売上を記録し、自身初の1位を獲得した。【動画】≠ME『≠ME 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT』ダ