化粧品大手「コーセー」（本社・東京都中央区）は12日、同社が展開するグローバルスキンケアブランド「雪肌精」などの広告モデルを務めるドジャース・大谷翔平投手（31）が日やけ止め「雪肌精スキンケアUVエッセンスジェルN」と「雪肌精スキンケアUVエッセンスミルクN」（16日発売）の新テレビCMに出演すると発表した。新テレビCMは「雪肌精のタフ膜UV」編として13日から放映が始まる。今回のCMは数々の逆境に負けず、自身だ