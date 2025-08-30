カンボジア当局は、南部の特殊詐欺拠点とみられる建物で、日本人を含む7か国のおよそ800人を拘束したと発表しました。カンボジア当局によりますと、南部シアヌークビルで10日、地元警察などがカジノ施設を摘発しました。特殊詐欺に関与したとみられる“日本人やアメリカ人、中国人など7か国のおよそ800人を拘束した”ということです。また、拠点からは、およそ650台のパソコンや1000台ほどの携帯電話が押収されたということです。