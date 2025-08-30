5人組グループ・嵐の相葉雅紀が、ジャパネットホールディングスおよびジャパネットたかたの新広告キャラクターに就任した。12日から俳優・吉瀬美智子と共演する「ジャパネット40周年企業CM」と「春の下取り祭」新CMが放送される。【動画】相葉雅紀＆吉瀬美智子の“相性チェック”も…メイキング＆CM本編テレビCMでは、創立40周年のキャッチコピーである『毎日を、もっと特別に。』に込めたメッセージを、相葉が情感たっぷりに