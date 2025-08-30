DOMOTOの堂本光一（47）が11日、都内で主演ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」の製作会見に出席した。世界的なベストセラーが原作で、2023年に東京・帝国劇場で初演した日本版の再演。人間不信な主人公、ウィリー・ウォンカが経営するチョコレート工場に、子供ら5人を招待する物語。心優しい男の子、チャーリー・バケットが奇跡の体験するファンタジーだ。3年ぶりにド派手なウィリー・ウォンカの衣装に袖を通して