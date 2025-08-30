ミラノ・コルティナオリンピックは１１日（日本時間１２日未明）、スピードスケート男子１０００メートルが行われ、野々村太陽（博慈会）が１分８秒８７で１３位だった。山田和哉（ウェルネット）は１分９秒３８で２０位、森重航（オカモトグループ）は１分９秒８５で２４位だった。今大会、５００メートル、１５００メートル、マススタートにも出場するジョーダン・ストルツ（米）が１分６秒２８の五輪新記録を樹立して優勝し