◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)スノーボード男子ハーフパイプ予選が11日に行われ、前回大会王者の平野歩夢選手が1本目で「83.00」の得点をマーク。会場を沸かせました。1月のワールドカップで直前の1月ワールドカップで顔部と下半身部を強打。複数箇所の骨折や打撲の診断を受け、出場が危ぶまれていました。それでも「やれることしかやれないと思うので、可能性