DOMOTOの堂本光一さんが主演を務めるミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』の製作発表が行われ、共演の観月ありささん、小堺一機さん、鈴木ほのかさん、芋洗坂係長さん、岸祐二さん、彩吹真央さん、日本版翻訳・演出のウォーリー木下さんらとともに公演への意気込みを語りました。 【写真を見る】【DOMOTO・堂本光一】チャリチョコ初演でウィリー・ウォンカは「50、60になってもできる役」と周りからも太鼓判頼もし