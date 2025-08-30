タイ南部の学校で校長や生徒ら3人が負傷する銃撃事件があり、警察は18歳の男を逮捕しました。地元メディアによりますと11日午後、南部ソンクラー県にある中高一貫校に18歳の男が侵入し、銃を複数回発砲しました。当時、校内には300人ほどの生徒がいて、女性校長と女子生徒1人が銃弾を受けて病院に搬送されたほか、別の生徒1人が逃げようとした際、建物から転落し足首を負傷したということです。男は銃撃後、生徒らを人質にとって校