◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック ノルディック複合個人ノーマルヒル(大会6日目/現地11日)ノルディック複合個人ノーマルヒルでは、今季で引退を表明している渡部暁斗選手が日本勢トップ11位でフィニッシュしました。前半のジャンプで11位につけた渡部選手は、粘り強いランで11位フィニッシュ。ジャンプでは上回っていた山本涼太選手も抜いて日本人トップでした。2006年のトリノ大会から6大会連続出場の37歳レジェンド。「