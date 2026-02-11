MOBYをご覧の皆さま、こんにちは、プロト編集部です！ 「のりもの × アソビ」をテーマに、バイクやクルマ、e-Bikeなどの情報をMOBYユーザーの皆さまにもお届けしますので、お楽しみください！ PLOTオンラインストア掲載日：2023年1月27日 ROTOPAXコンテナシリーズを、スズキ ジムニー＆ジムニーシエラの純正背面タイヤ＆ホイールに固定するための専用ブラケット Rotopax(ロ