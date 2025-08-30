ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４７）が１１日、都内で主演ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」（埼玉・ウェスタ川越大ホールで３月２７日開幕）の製作発表記者会見を行った。極秘のチョコレート工場を見学した少年たちが驚異の体験をする物語。２００５年にティム・バートン監督とジョニー・デップのタッグで映画が大ヒットし、ミュージカルも世界各国で上演されている。光一は２３年の日本初演に続き、天才菓子職人のウ