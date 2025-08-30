株式会社コーセーが、グローバルスキンケアブランド「雪肌精」より、１６日に発売される日やけ止め「雪肌精スキンケアＵＶエッセンスジェルＮ」と「雪肌精スキンケアＵＶエッセンスミルクＮ」の新ＣＭとして、ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平投手が出演する「雪肌精のタフ膜ＵＶ」篇を１３日から放映すると発表した。大谷は同社とグローバル広告契約を締結しており、２３年から広告に出演。最新作となった同ＣＭでは、