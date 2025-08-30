ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）プエルトリコ代表を保険問題で出場できなくなったメッツのフランシスコ・リンドア内野手（３２）が左手有鉤骨の手術を受けると、メンドサ監督が１１日（日本時間１２日）、明らかにした。前日の段階でスターンズＧＭは手術が必要になった場合、復帰まで６週間を要すると語り、３月２７日（同２８日）のシーズン開幕までには戻れるとしていたが、間に合わない可能性も十分考えられ