堂本光一（47）が11日、主演ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」制作発表会を都内で行った。3年ぶりの再演に「経験や思い出が色濃く残っている作品」と思いを語った。堂本演じるウィリー・ウォンカのチョコレート工場に5人の子供と家族が招待され、謎めいた体験をしていく物語。人気児童文学をもとに13年に英国で初演され、世界各国で上演。ジョニー・デップ主演による映画版（05年）でも知られる。23年に日本初演され、