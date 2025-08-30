◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１１日、ミラノ・スピードスケート競技場）男子１０００メートルが行われ、日本記録保持者の野々村太陽（博慈会）は１分８秒８７で日本勢最高の１３位だった。山田和哉が１分９秒３８１で２０位、日本選手団旗手の森重航は１分９秒８５で２４位だった。ジョーダン・ストルツ（米国）が１分６秒２８の五輪記録で金メダル。