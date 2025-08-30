◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１１日、ミラノ・スピードスケート競技場）【ミラノ（イタリア）１１日＝富張萌黄】男子１０００メートルが行われた。前半８組が終わり後半に入ると、会場が騒然とする出来事が起こった。ベンネマルス（オランダ）と廉子文（中国）のレースで、ベンネマルスが好走を見せていたが、ラスト１周のバックストレートで入れ替わる際に、廉の左足と接触し、失速した。廉子文は「故意