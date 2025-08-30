ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー複合男子個人ノーマルは１１日に行われ、今季限りでの引退を表明している渡部暁斗（３７＝北野建設）は１１位だった。前半ジャンプ（ヒルサイズ＝ＨＳ１０７メートル）で１００メートルを飛んで１１位につけ、後半の距離（１０キロ）で順位を上げることができなかった。６大会連続となる大舞台の初戦。後半の距離では気温上昇で重く深さがある雪質となり、体力を削られ上位争いに絡め