■ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート男子1000m（12日、ミラノ・スピードスケートスタジアム）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？ミラノ・コルティナオリンピック™のスピードスケート男子1000mが12日に行われ、森重航（25、オカモトグループ）が1分09秒85の24位、野々村太陽（24、博慈会）が1分08秒87の13位、山田和哉（24、ウェルネッ