◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１１日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】男子予選が行われ、２０２２年北京五輪王者の平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が予選の１回目の試技を８３・００点で終えた。平野歩は、１月１７日の五輪前最後の実戦となったＷ杯スイス・ラークスで転倒があり、右骨盤など複数個所の骨折、左膝などの打撲と大けがを負った。痛めた左