NY株式11日（NY時間13:25）（日本時間03:25） ダウ平均50059.03（-129.11-0.26%） ナスダック23049.05（-53.42-0.23%） CME日経平均先物58050（大証終比：+450+0.78%） 欧州株式11日終値 英FT100 10472.11（+118.27+1.14%） 独DAX 24856.15（-131.70-0.53%） 仏CAC40 8313.24（-14.64-0.18%） 米国債利回り 2年債 3.506（+0.054） 10年債 4.172（+0.030） 30年債 4.81