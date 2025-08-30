アメリカのルビオ国務長官とイスラエルのネタニヤフ首相が会談し、パレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督する「平和評議会」へのイスラエルの正式参加が決定しました。ルビオ国務長官は11日、アメリカを訪問中のネタニヤフ首相と会談し、パレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督する「平和評議会」へのイスラエルの正式参加の手続きを行いました。「平和評議会」はトランプ大統領が主導して設立されたもので、アメリカメディアにより