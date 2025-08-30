[2.11 プレミアリーグ第26節](ヴィラ・パーク)※28:30開始<出場メンバー>[アストン・ビラ]先発GK 23 エミリアーノ・マルティネスDF 4 エズリ・コンサDF 5 タイロン・ミングスDF 22 イアン・マートセンDF 26 ラマレ・ボハルデMF 10 エミリアーノ・ブエンディアMF 19 ジェイドン・サンチョMF 21 ドウグラス・ルイスMF 24 アマドゥ・オナナMF 27 モーガン・ロジャーズFW 11 オリー・ワトキンス控えGK 40 マルコ・ビゾットGK 64