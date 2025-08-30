[2.11 プレミアリーグ第26節](シェルハースト パーク)※28:30開始<出場メンバー>[クリスタル・パレス]先発GK 1 ディーン・ヘンダーソンDF 5 マクサンス・ラクロワDF 8 ジェフェルソン・レルマDF 26 クリス・リチャーズMF 2 ダニエル・ムニョスMF 3 タイリック・ミッチェルMF 7 イスマイラ・サールMF 18 鎌田大地MF 20 アダム・ウォートンMF 29 エバン・ゲサンFW 22 ヨルゲン・ストランド・ラーセン控えGK 44 ワルテル・ベニ