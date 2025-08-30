[2.11 プレミアリーグ第26節](エティハド スタジアム)※28:30開始<出場メンバー>[マンチェスター・シティ]先発GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマDF 3 ルベン・ディアスDF 15 マーク・グエヒDF 21 ラヤン・アイト・ヌーリDF 27 マテウス・ヌネスMF 16 ロドリMF 20 ベルナルド・シウバMF 33 ニコ・オライリーFW 9 アーリング・ハーランドFW 42 アントワーヌ・セメニョFW 47 フィル・フォーデン控えGK 1 ジェームズ・トラッフォ