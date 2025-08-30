◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１１日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】２０２２年北京五輪王者の平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が男子予選に挑む。１月に大けがを負いながら、大会出場を決め、上位１２人による決勝進出と連覇を目指す王者を後押しするため、この日は、地元の新潟・村上市から応援団が駆けつけた。平野歩は、１月１７日の五輪前最後の