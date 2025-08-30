◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１１日、ミラノ・スピードスケート競技場）【ミラノ（イタリア）１１日＝富張萌黄】男子１０００メートルが行われ、前半の８組を終えて、初出場の山田和哉（ウェルネット）が１分０９秒３８で座暫定９位、森重航（オカモトグループ）が暫定１３位で、それぞれのレースを終えた。後半の８組で日本記録保持者の野々村太陽（博慈会）が出場する。日本選手団の旗手を務めた森重は最