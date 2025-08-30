ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー女子モーグル決勝（１１日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）が行われ、昨年の世界選手権銀メダリストの冨高日向子（２５＝多摩大ク）が３位と僅差の４位に終わった。決勝は３位と同じ７８・００点だったが、ターン点の差でわずかに及ばず。２００２年ソルトレークシティー五輪で銅メダルだった里谷多英以来となるメダルに届かなかった。冨高は「できることは全部出し切れ