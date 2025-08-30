きょうのポンドドルは、米雇用統計を受けたドル買い戻しで一旦１．３６ドル台前半まで下落していたものの、１．３６６０ドル近辺まで下げを戻している。本日の２１日線が１．３６ドルちょうど付近に来ているが、その水準は堅持しており、上向きのトレンドは維持されている。一方、ポンド円は円買い戻しの動きが加速しており、強いサポートとなっていた２１０円ちょうどの水準をブレイクし、２０８円台まで下落する展開が見