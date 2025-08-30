イギリスメディアは、ウクライナのゼレンスキー大統領が大統領選挙とロシアとの和平合意の是非を問う国民投票の実施について、今月24日に発表する意向があると報じました。イギリスのフィナンシャルタイムズは11日、関係者の話として、ゼレンスキー大統領が大統領選挙とロシアとの和平合意の是非を問う国民投票の実施を検討していて、全面侵攻から4年となる今月24日に発表する意向だと報じました。ことし6月までの戦闘終結を求めて