ドジャースはエバン・フィリップス投手（31）と再契約したことを11日（同12日）に発表した。エバンとの再契約により6日（同7日）にレッズから復帰することが発表されたベン・ロートベット捕手（28）を再びDFA（40人枠から外す）した。同球団は「ドジャースは右投手エバン・フィリップスと1年650万ドルの契約を結んだ」と発表するとともに「40人枠を確保するため、ドジャースは捕手ベン・ロートベットを指名処分とした」と伝え