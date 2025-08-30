12日午前3時0分ごろ、北海道で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は北海道東方沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、北海道の根室市です。【各地の震度詳細】■震度3□北海道根室市■震度2□北海道釧路市標茶町白糠町中標津町標津町羅臼町