子どもたちのハレの舞台である入卒式のシーズンが到来。式以外にも何かとお金がかかる時期でもあるため、自分の参列服はコスパよく揃えたい……。そんなママさんには【GU（ジーユー）】が味方になってくれるかも！ GUなら、入卒式にぴったりなコーデを税込11,060円で揃えられるもよう。入卒式以外でも着回しやすそうな高見えアイテムをセレクトしたので、特にパンツ派の大人女性はぜひ参考にしてみて。