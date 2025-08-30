2018年平昌五輪では平野歩夢と死闘スノーボード男子ハーフパイプ（HP）で五輪金メダル3個のスーパースター、ショーン・ホワイトが日本時間12日、自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪のHP会場で滑る動画を公開した。スーパースターが夢舞台に帰ってきた。2022年北京五輪を最後に現役は引退しており、選手としてではないが、ミラノ・コルティナ五輪の会場・リビーニョに登場した。オレンジと黒のウェアに身を