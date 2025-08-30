アストロズの今井達也投手（27）が11日（日本時間）、米国・フロリダ州でキャンプ初日を迎えた。練習前に日米メディアに対応し、WBCに臨む侍ジャパンの予備登録選手に選ばれたことについて問われると、「日本代表のメンバーからケガ人を出さずに優勝してもらうのがベスト。僕自身もそれを望んでいます」と前置きした上で、「万が一、ケガ人が出たりとか、代表として必要としてくれたり、自分でも行けそうだなという時があれば