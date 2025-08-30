NY株式11日（NY時間12:10）（日本時間02:10） ダウ平均50153.80（-34.34-0.07%） ナスダック23026.93（-75.54-0.33%） CME日経平均先物58135（大証終比：+535+0.92%） 欧州株式11日終値 英FT100 10472.11（+118.27+1.14%） 独DAX 24856.15（-131.70-0.53%） 仏CAC40 8313.24（-14.64-0.18%） 米国債利回り 2年債 3.495（+0.043） 10年債 4.149（+0.006） 30年債 4.787