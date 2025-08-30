ドル円は再び下値模索が強まっており、１５２円台に下落している。ＮＹ連銀のレートチェックの観測で急落した１月の安値水準が１５２円台前半だが、その水準を視野に入れた動きが再開している。 衆院選に向けて円ショートが積み上がっていたことから、そのショートカバーが出ており、ドル円の上値を抑えているとの声も出ている。 衆院選は高市首相率いる自民党が予想以上に圧勝し、積極財政の