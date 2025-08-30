12日午前2時28分ごろ、青森県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、青森県の東通村です。【各地の震度詳細】■震度3□青森県東通村■震度2□青森県むつ市平内町野辺地町□北海道函館市■震度1