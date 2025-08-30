2月12日（木）深夜 1:45〜2:15 放送黒田プロデュース!大阪から淡路島・徳島の旅▼朝食は体にやさしい朝粥▼明石海峡大橋を渡って淡路島へ▼観光客に人気のパワースポット「オートバイ神社」に到着▼実は1200年以上の歴史を持つ由緒正しい神社、人気のわけとは?▼洞窟の先に神秘の光景が!▼そして黒田と意外なつながりが…▼東野、岡村が大クレーム