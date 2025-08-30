ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ混合団体（１０日＝日本時間１１日）に出場した１０代の女性ジャンパーが、誹謗中傷の被害にさらされている。複数の海外メディアが報じた。同種目ではスロベニアが金、ノルウェーが銀メダルを獲得。日本は丸山希（北野建設）、小林陵侑（チームＲＯＹ）、高梨沙羅（クラレ）、二階堂蓮（日本ビール）のメンバーで銅メダルに輝いた。一方で、今大会で男子個人ノーマルヒル