アストロズの今井達也投手（27）が11日（日本時間）、米国・フロリダ州でキャンプ初日を迎えた。練習前、クラブハウスではスペンサー・アリゲッティ投手、マイケル・ノアーの間のロッカーの今井はまずは日米メディアに対応。その後、フィールドに出ると、背番号45のユニフォームを着て汗を流した。ウォーキング、ストレッチの後に通訳とキャッチボール。その後、さっそくブルペンに入ると、正捕手のヤイネル・ディアス捕手を