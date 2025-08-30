アメリカの1月の雇用統計が発表され、景気動向を敏感に反映する非農業部門の就業者数は市場予想を上回りました。アメリカ労働省が11日に発表した1月の雇用統計によりますと景気の動向を反映する非農業部門の就業者数は、前の月から13万人の増加で、5万人から7万人程度の増加を見込んでいた市場予想を大きく上回りました。失業率は、前の月から0.1ポイント改善し4.3％でした。アメリカのメディアは発表された統計について「労働市場