ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子ハーフパイプ（ＨＰ）予選は１１日に行われ、日本勢４人全員が決勝に進出した。日本勢トップは、８７・５０点で２位の清水さら（１６＝ＴＯＫＩＯインカラミ）。１本目で失敗した中で２回目に高得点を出したことを踏まえ「いつも予選で１本目にこけることは少なくて。久しぶりに１本目にこけて、２本目は緊張していたけど、リラックスして挑めた」と振り返った。メダル獲得がかかる１