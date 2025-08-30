◆第７回サウジＣ・Ｇ１（２月１４日日本時間２６時４０分発走、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）ゲート番決定＝２月１１日出走馬１４頭の枠順が、確定した。連覇を狙うフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は、１３番目にクジを引き６番ゲートに決まった。壇上で矢作調教師は「去年、年末に日本で使ってから来たけど、今年はサウジ開催が早いので、このローテーショ