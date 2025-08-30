アメリカとカナダ、メキシコ3か国の自由貿易協定について、トランプ大統領が離脱の可能性を非公式に検討していると報じられました。ブルームバーグ通信は11日、自由貿易協定の「USMCA＝アメリカ・メキシコ・カナダ協定」をめぐり、トランプ大統領が離脱の可能性を非公式に検討していると報じました。側近に対し、協定から離脱すべきではない理由を尋ねたとしていて、離脱するとの明確な意思を示すまでには至っていないということで