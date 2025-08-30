【モデルプレス＝2026/02/12】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが2月11日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて、アリーナツアー『M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」』のファイナル公演を開催。夜公演のMCで、メンバーが同ツアーを振り返る場面があった。【写真】人気5人組アイドル、会場が沸いた演出◆M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」2025年12月の兵庫公演を皮切りに、愛知、東京を巡った自身初の3都市アリ