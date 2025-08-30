フィギュアスケート団体で銀メダルを獲得したアイスダンスの吉田唄菜（22）、森田真沙也（22）組（木下アカデミー）が11日、羽田空港に帰国した。森田は「凄く重かったし、それ以上にいろいろなものが詰まった大切なメダル」と感慨を込めた。団体戦ではリズムダンス8位、フリー5位。個人戦には出場できなかった。吉田は「全力を出し切ってこの立ち位置なので、4年後は自分たちがポイントを稼げるようになりたい。次は金メダ